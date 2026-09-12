60 лица в неравностойно положение с патронажна грижа
Проектът на община Черноочене е с продължителност 15 месеца
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Проектът на община Черноочене е с продължителност 15 месеца
До 6 месеца трябва да се изгради панорамен асансьор на сградата на община Сандански. Тя е с одобрен проект по Програма „Красива България" 2016 г. към...
София. За периода 2 декември 2013 г. - 15 януари 2014 г. хората в неравностойно положение от цялата страна ще могат да получат втората част от полагащ...