Всичко за Хомс

Следете всички новини, анализи и коментари за Хомс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят
ООН спря евакуацията на Хомс

ООН спря евакуацията на Хомс

Бейрут. Организацията на обединените нации спря евакуацията на блокираното цивилно население в град Хомс, докато не се изясни съдбата на мъжете, задър...

14 февруари | 16:17
0 коментара
6252