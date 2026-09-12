Кола бомба се взриви в град Хомс
Кола бомба се е взривила в центъра на сирийския град Хомс. тя се е намирала близо до болница, съобщи РИА Новости, цитирайки източник от народното опъл...
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Кола бомба се е взривила в центъра на сирийския град Хомс. тя се е намирала близо до болница, съобщи РИА Новости, цитирайки източник от народното опъл...
Почти хиляда души напуснаха сирийския град Хомс. Сред тях има както бунтовници, така и мирни граждани, предаде ИТАР-ТАСС. Това стана след като вчера б...
Бейрут. Организацията на обединените нации спря евакуацията на блокираното цивилно население в град Хомс, докато не се изясни съдбата на мъжете, задър...
Бейрут. Хуманитарен конвой попадна под обстрел в обсадения бунтовнически квартал на Хомс в събота, заплашвайки операцията, ръководена от ООН, която им...
Военни самолети започнаха поредица от удари срещу Дамаск