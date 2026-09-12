Хърватия планира легализиране на еднополовите бракове
Загреб. Хърватия обмисля легализирането на еднополовите бракове, обяви министърът на публичната администрация Арсен Баук. Идеята ще бъде подложена на...
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Загреб. Хърватия обмисля легализирането на еднополовите бракове, обяви министърът на публичната администрация Арсен Баук. Идеята ще бъде подложена на...
Вашингтон. Върховният съд в САЩ отмени закон, който дава преференциални права само на разнополови семейства и дава определението „брак" само на такива...
Париж. След повече от десетчасови дебати френският сенат одобри късно снощи сключването на еднополови бракове. 179 сенатори подкрепиха спорния текст о...