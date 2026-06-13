Ходене по мъките за бежанците
По-добре смърт от връщане в България, казва сирийката Нурхан Списание "Шпигел" разказва в обширна публикация за съдбата на младата сирийска двойка Ну...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ходене По Мъките. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По-добре смърт от връщане в България, казва сирийката Нурхан Списание "Шпигел" разказва в обширна публикация за съдбата на младата сирийска двойка Ну...