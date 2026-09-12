Разкриха причината за смъртта на Хълк Хоган
30 минути медици са се опитвали да спасят Иконата на кеча
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30 минути медици са се опитвали да спасят Иконата на кеча
Източникът разкрива още, че Хоган е знаел за "слабото си сърце“
Той забавляваше фенове от цял свят, а културното му въздействие беше огромно, написа още той
Само преди няколко седмици съпругата на Хоган - Скай, отрече слуховете, че звездата е в кома
Смайващи слухове бяха пуснати по адрес на звездата
Какво се случи след катастрофа
Филмът ще бъде продуциран от Майкъл Шугър и Брадли Купър
Денонощният канал за кеч вече и в България В САЩ полудяха по българина Александър Русев. В момента образът на пловдивчанина Миро Бърняшев е лош герой...