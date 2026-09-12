Как да се отървете от хлебарки без химикали
Ако откриете насекомото у дома, не оставяйте ситуацията да се развие
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Ако откриете насекомото у дома, не оставяйте ситуацията да се развие
Първа политическа сила е българският народ, каза партията на Слави
37-годишна китайка отглежда в дома си 100 000 хлебарки, които тя нарича "мои деца". Юан Мейшиа живее в село Линбиян, провинция Сечуан, Южен Китай. Тя...