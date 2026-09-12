С 0% ДДС хлебарите внесли 1,1 млрд. в хазната
Ако ставката се вдигне на 20 на сто, най-евтиният хляб ще стане 1 евро, предупреди Мариана Кукушева, председател на браншовия съюз
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Ако ставката се вдигне на 20 на сто, най-евтиният хляб ще стане 1 евро, предупреди Мариана Кукушева, председател на браншовия съюз
Цената на традиционния за великденската трапеза козунак се определя от неговите съставки
Държавата налива пари в професионални училища, а младежите на работят по специалността си
Днес е професионален празник на хлебарите - Спасовден
Има голямо напрежение между производителите и веригите от магазини
1000 лева стигна най-малката заплата за хлебар, казва Мариана Кукушева
Категорично подкрепяме нашите колеги. Това заяви пред „Фокус" председателят на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България – Марияна К...
Има модна вълна срещу пшеничния хляб, която е дошла у нас от Франция и Италия. Модерно да се говори за негативните свойства на житото и да се неглижир...
Супермаркетите прибират до 40% от стойността на насъщния
16 лева на час за проверка във фирмата