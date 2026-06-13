Майка умолява крадци във Фейсбук: Върнете лекарството на сина ми!
Хемофиликът Симеон не може да живее без вливките, следващата е в четвъртък 9-годишният Симеон от София е болен от хемофилия тип А - генетично заболяв...
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Хемофиликът Симеон не може да живее без вливките, следващата е в четвъртък 9-годишният Симеон от София е болен от хемофилия тип А - генетично заболяв...