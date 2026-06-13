Нова прогноза! Ето кога рязко падат температурите
Горещините ни напускат, идва дъжд
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Горещините ни напускат, идва дъжд
И къде удрят първите градушки
Какво ще е времето през уикенда
През нощта ще се изясни, а вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Сутринта ще бъде доста хладно. Утре ще бъде слънчево, след обяд над планини...
През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно облачно. На места все още ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, по-значителни в...
Седмицата започва с разхлаждане.От северозапад ще започне да идва по-хладен въздух, което ще донесе свежест. Очаква се да завали в западните райони,...
По-хладно време идва с понеделник. Още след полунощ ще се усети голяма промяна в градусите, сочи прогнозата на бТВ. От северозапад ще започне да идва...
С жега и температури до 38 градуса стартира седмица. През деня ще остане горещо, като около обяд ще се заоблачи и превали на места. Слаб вятър ще разх...
Ако търсите по-човешко време утре, палете към морето или към Смолянско. Само там температурите няма да прескочат 30 градуса по Целзий. Въпреки заоблач...
Над по-голямата част от страната в четвъртък времето ще е предимно облачно, разкъсвания се очакват главно над Южна и Източна България. По високите по...