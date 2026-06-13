Всичко за Хлад

Следете всички новини, анализи и коментари за Хлад. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Слънчева, но хладна неделя

Слънчева, но хладна неделя

През нощта ще се изясни, а вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Сутринта ще бъде доста хладно. Утре ще бъде слънчево, след обяд над планини...

13 август | 16:20
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Хладен и дъждовен вторник

Хладен и дъждовен вторник

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно облачно. На места все още ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, по-значителни в...

06 юни | 15:56
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Жега с малко хлад утре

Жега с малко хлад утре

С жега и температури до 38 градуса стартира седмица. През деня ще остане горещо, като около обяд ще се заоблачи и превали на места. Слаб вятър ще разх...

26 юли | 16:26
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Хлад в Смолян и на морето

Хлад в Смолян и на морето

Ако търсите по-човешко време утре, палете към морето или към Смолянско. Само там температурите няма да прескочат 30 градуса по Целзий. Въпреки заоблач...

21 юли | 17:55
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Хлад и валежи в четвъртък

Хлад и валежи в четвъртък

Над по-голямата част от страната в четвъртък времето ще е предимно облачно, разкъсвания се очакват главно над Южна и Източна България. По високите по...

18 март | 16:15
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