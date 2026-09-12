Наградиха призьорите от Hyundai Racing
Екипът на Hyundai Racing Trophy награди своите екипажи, участвали в първия сезон на едномарковия шампионат. На официалната церемония присъстваха Стефа...
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Екипът на Hyundai Racing Trophy награди своите екипажи, участвали в първия сезон на едномарковия шампионат. На официалната церемония присъстваха Стефа...
Екипът на Hyundai Racing Trophy обяви за успешен първия сезон от първия сезон на едномарковия шампионат.На срещата с медиите присъстваха Стефан Митов...
Новото поколение Hyundai i20 спечели титлата "Златен волан" за 2015 г. Компактният автомобил победи във вота на публиката в своя сегмент за един от на...