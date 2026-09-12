Хитър Петър и Настрадин Ходжа оживяват в 300 анекдота
Пълната колекция с мъдростите и каламбурите на двамата герои се появява за първи път
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Пълната колекция с мъдростите и каламбурите на двамата герои се появява за първи път
Нама друг освен него, който да може да управлява, казва депутатът
Някои от бежанчетата дори не са стъпвали на училище в родината си Хатидже мечтае да стане археолог. В пети клас е, макар да е на 14 - но ако я запиша...
Колекционерът Стоян Стоянов от Русе изследва деветото изкуство повече от 15 години