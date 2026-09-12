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Хитър Петър проговори фарси

Хитър Петър проговори фарси

Някои от бежанчетата дори не са стъпвали на училище в родината си Хатидже мечтае да стане археолог. В пети клас е, макар да е на 14 - но ако я запиша...

14 октомври | 5:00
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