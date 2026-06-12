Шифрин изравни Хиршер по победи в ските
Американката спечели гигантския слалом в Куршевел
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Американката спечели гигантския слалом в Куршевел
Шафрин е №1 при дамите, Хиршер продължава да е лидер при мъжете, въпреки, че спря да кара
Носителят на 8 големи кристални глобуса обяви края на кариерата си
Хиршер закръгли на 20 глобусите в Световната купа
Американката и Хиршер си осигуриха купите в слалома
Хиршер, Лигети, Нойройтер и Алберт идват да благотворителната вечеря по време на Световната купа
Хиршер настигна Стенмарк по титли в дисциплината от световни
Австриецът достигна до 67 победи за Световната купа
Австриецът постигна в Заалбах 63-ата си победа за Световната купа
Австриецът е №1 и в Алта Бадиа
Австриецът остави втория на 2,53 сек
Четирикратният носител на Световната купа в алпийските ски Михаел Хиршер (Ав) записа в биографията си и победа в супергигантски слалом. Това стана в с...
Киркова почва атака на световната купа в 10,30 ч Носителите на Световната купа в алпийските ски за 2015 година Марсел Хиршер и Анна Фенингер се поздр...
Носителите на Световната купа в алпийските ски за 2015-а година Марсел Хиршер и Анна Фенингер са тазгодишните носители на наградата "Златния скиор" на...
Контузеният Присадов би Тед Лигети във втория манш на слалома Французинът Жан-Баптист Гранж сензационно спечели слалома от световното по ски във Вейл...