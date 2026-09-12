Kaufland с награда „Партньор на българския бизнес“
Компанията беше отличена за One Stop Shopping концепцията си, с която помага на българския бизнес да расте
Следете всички новини, анализи и коментари за Хипермаркет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Компанията беше отличена за One Stop Shopping концепцията си, с която помага на българския бизнес да расте
В хипермаркета в Харков загиналите вече са 14, в неизвестност са още 15 човека
Обирът стана на 25 януари на паркинга на хипермаркет в София
Компанията е с годишен оборот, надхвърлящ 1.6 млрд. лв., разполага с 60 магазина в 34 града
Магазинът ще предложи на жителите на града и околността богат асортимент от над 50 хил. артикула
В Града на липите отвори врати втория хипермаркет от веригата „Кауфланд", 56-ия поред у насИстинско стълпотворение за евтини стоки се заформи още в...
"Благодаря на Мария Попова и Елена Андонова, както и на момичетата от информацията на "Кауфланд" в Благоевград! За върнатите забравени пари на банкома...
Стара Загора. С предимно български стоки на изгодни цени ще бори конкуренцията първата българска верига „Аскент", която отваря врати в старозагорския...