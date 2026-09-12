359 Hip Hop Awards с мащабно 9-то издание
Деветите годишни музикални хип-хоп награди ще се проведат на 22 юни 2021, в хотел Маринела
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Деветите годишни музикални хип-хоп награди ще се проведат на 22 юни 2021, в хотел Маринела
Едно от най-големите музикални събития в България ще превземе зала EFE на хотел Маринела, за да зарадва почитателите на
Музикалните 359 Hip Hop Awards ще се проведат за 7-ма поредна година 2019
Пробивът на Гери-Никол е най-значимото хип-хоп събитие за 2015-а. Скандалната певица отвя конкуренцията и грабна цели 4 статуетки на наградите Hip Hop...