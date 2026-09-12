Шок! След Диона, хип хоп звезда зашмърка
Инфлуенсърите и влогърите са извън регулацията по закона за радио и телевизията
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Инфлуенсърите и влогърите са извън регулацията по закона за радио и телевизията
80 световни хаус, техно и реге звезди забавляват гостите от сцени сред гората Фестивалът за електронна музика загрява тези дни скиорите в Банско. Тре...
Ицо Хазарта от "Ъпсурт" тръгна по най-естествения път за всеки рапър - странична от групата соло кариера. Днес е премиерата на новото му парче, което...
Блондинът поздрави експоловинката си с приза за най-добра хип-хоп изпълнителка
Пловдив. В събота вечер приключи първото издание на едно от най-големите хип хоп събития в България - 359 HipHop Fest 2013. Събитието успя за отрицате...