Два прегледа на простатата на цената на един в Хил клиник
Кампанията има за цел да мотивира повече мъже да се погрижат за своето здраве и да превърнат профилактиката в приоритет
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Кампанията има за цел да мотивира повече мъже да се погрижат за своето здраве и да превърнат профилактиката в приоритет
Пациентите получават персонални грижи
Д-р Юлиан Коцев от "Хил Клиник" и Ива Дойчинова ще ви водят по пътя на здравето и красотата "Супердоктор" изгрява в ефира на "България он ер" през 20...