Лоши новини за херцогинята на Йорк. Застигна я коварна болест
Научила тежката диагноза само шест месеца, след като беше оперирана
Следете всички новини, анализи и коментари за Херцогиня. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Научила тежката диагноза само шест месеца, след като беше оперирана
Тя ще подпомогне Smart Works - благотворителна организация, която осигурява качествени дрехи и обучение на безработни жени
Кралят на Испания Филип VI лиши сестра си - инфантата Кристина от титлата херцогиня на Палма де Майорка, се посочва в съобщение на кралския двор, съоб...
Херцогиня Кейт, съпруга на принц Уилям, роди. Второто кралско бебе е момиче. То тежи малко над 3.5 кг. Все още не е ясно как ще се казва бебето. И мал...
Севиля. На 88 години днес почина една от най-големите аристократични особи в Испания, а и в цяла Европа - херцогиня Кайетана де Алба, изключително зам...