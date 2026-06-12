Младежи честват Деня на любовта и виното с хепънинг
Стара Загора. В свой стил – с щур хепънинг, ще отбележат Деня на любовта и виното старозагорски младежи и девойки. Купонът е по инициативи на междуна...
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Стара Загора. В свой стил – с щур хепънинг, ще отбележат Деня на любовта и виното старозагорски младежи и девойки. Купонът е по инициативи на междуна...