Посланици гинат в свален вертолет
Шест души, сред които посланиците на Норвегия и Филипините, загинаха при катастрофа с военен хеликоптер в Североизточен Пакистан, съобщи АФП. Сред жер...
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Шест души, сред които посланиците на Норвегия и Филипините, загинаха при катастрофа с военен хеликоптер в Североизточен Пакистан, съобщи АФП. Сред жер...