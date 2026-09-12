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Астрономите са объркани - телескопът "Хъбъл" е заснел мистериозна междугалактическа експлозия

Астрономите са объркани - телескопът "Хъбъл" е заснел мистериозна междугалактическа експлозия

LFBOT са пълна загадка и се характеризират с бърза еволюция, липса на абсорбционни или емисионни линии в синия спектър в ранните етапи и ярко излъчван...

07 октомври | 12:41
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