Откриха планета, подобна на Земята. По какво си приличат
Намира се на 97 светлинни години от нас
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Намира се на 97 светлинни години от нас
LFBOT са пълна загадка и се характеризират с бърза еволюция, липса на абсорбционни или емисионни линии в синия спектър в ранните етапи и ярко излъчван...
Проектът по изграждане и пускане на телескопа в експлоатация беше дълго и трудно начинание
Телескопът "Хъбъл" засече водна пара в едното полукълбо на небесното тяло
Вече 30 години телескопът прави невероятни снимки
"Хъбъл" направил кристално ясно изображение на Сатурн от 1,35 милиарда километра
Учените поясняват, че обектът всъщност е спирална галактика
Спиралната галактика се намира на 30 милиона светлинни години от Земята в съзвездието Лъв
Вашингтон. Космическият телескоп Хъбъл засне звезда, която прилича на нашето Слънце. Тя обаче е в края на живота си и показва, как би изглеждало и Слъ...
Космическото тяло е с диаметър 19 км. и прави пълна обиколка около Нептун за 23 часа