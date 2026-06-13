България би Куба насред Хавана
Националният отбор на България по волейбол би Куба с 3:1 (25:19, 25:21, 24:26, 25:23) в мач от Група C на втора дивизия на Световната лига. Така селек...
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Националният отбор на България по волейбол би Куба с 3:1 (25:19, 25:21, 24:26, 25:23) в мач от Група C на втора дивизия на Световната лига. Така селек...