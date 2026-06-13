HAUSER води световни звезди за концерта си в София
Специални гости превръщат финала The Final Bow – Rebel’s Last Night в незабравимо събитие
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Специални гости превръщат финала The Final Bow – Rebel’s Last Night в незабравимо събитие
Чело-сцена, световни гости и премиера на „Моя страна, моя България“ в глобалната кампания Music Unites the World
Световноизвестният челист снима шест видеоклипа в България и вече работи с българската агенция за артисти Fest Management