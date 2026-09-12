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Край на сушата за "Шалке"

Край на сушата за "Шалке"

Край на сушата за "Шалке". Снощи отборът победи "Хановер" с 3:1. Двубоят бе първи от 15-ия кръг на Първа Бундеслига. Всички голове паднаха след почив...

05 декември | 9:22
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