Всичко за Хайвер

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Ядем повече хайвер и миди

Ядем повече хайвер и миди

Българите са започнали да ядат повече хайвер, скариди и миди, показва анализът на пазара на риби и аквакултура на земеделското министерство. Вносът на...

26 август | 6:25
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Хайвер с цена на диамант

Хайвер с цена на диамант

25 000 долара струва най-скъпият хайвер в света. "Алмас" е изключително ценен по няколко причини. Първата е, че той се добива от иранска белуга. Това...

11 юни | 19:00
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