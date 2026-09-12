Американците полудяха по китайския хайвер
Слагат си го в хот- дог, пълнят си дланите с него
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Слагат си го в хот- дог, пълнят си дланите с него
Какво анализират влиятелни западни медии
100 000 евро за кг e цената на новия хайвер Strottarga Bianco. Той е направен от белия хайвер на редкия вид есетра албинос. Производителят първо отдел...
Българите са започнали да ядат повече хайвер, скариди и миди, показва анализът на пазара на риби и аквакултура на земеделското министерство. Вносът на...
Екип от готвачи предлага на търг уникалното си меню със стриди, хайвер, трюфели, шафран
25 000 долара струва най-скъпият хайвер в света. "Алмас" е изключително ценен по няколко причини. Първата е, че той се добива от иранска белуга. Това...