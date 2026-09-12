Двама шампиони от F1 в нова кампания срещу пиенето
Участват бившите шампиони от Формула 1 - баща и син Кеке и Нико Росберг
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Участват бившите шампиони от Формула 1 - баща и син Кеке и Нико Росберг
Пeтep Koпиeц e нoвият изпълнитeлeн диpeĸтop нa Зaгopĸa AД, съобщиха от пивовраното дружеството, което е собственост на Неіnеkеn
София. Heineken представиха новата си интересна кампания, именувана The Voyage, в рамките на която трима българи ще спечелят възможността да се включа...