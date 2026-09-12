Национализмът не е решение на мигрантската криза
В никакъв случай не трябва да се подценява сериозността на ситуацията около мигрантската криза, но насилственият национализъм не е решение на проблема...
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В никакъв случай не трябва да се подценява сериозността на ситуацията около мигрантската криза, но насилственият национализъм не е решение на проблема...
София. Служебният премиер Георги Близнашки се срещна с президента на Република Австрия д-р Хайнц Фишер, който е на официално посещение у нас по покана...
София. По покана на президента на РБ Росен Плевнелиев на 30-и и 31-ви октомври на официално посещение у нас ще бъде президентът на Република Австрия Х...