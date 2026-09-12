Драма на летище София. Затвориха писта
Малък частен самолет е спукал гума при кацане
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Малък частен самолет е спукал гума при кацане
Ако зоркото око на старши полицай Кирил Ватев не бе забелязало меката гума, можеше да се стигне до инцидент
Vanhawk Multiseason - първата всесезонна гума на Firestone за ванове и микробуси на европейския пазар, предлага оптимизирана горивна ефективност
Гумата е проектирана да намали общите разходи за автопарка, чрез съкращаване на времето за сервизиране и предлагайки отлична износоустойчивост
Актьорът Деян Донков е получил акт от КАТ след като е спукал гумата си в сериозно пропаднала шахта в Банско, разказа самият той пред бТВ. Донков обяс...
ТИР лумна в пламъци в движение по АМ "Тракия" в района малко след разклона за Раковски в посока Бургас. Камионът е превозвал дограма и се е запалил,...
Камион прегази и уби на място двама мъже, които сменяли гума на шосето край Севлиево. Фаталният случай станал около 3,40 часа на 2 км преди разклона з...
Изхвърчала от ТИР гума уби човек