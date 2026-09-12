Лийдс продава Груев. Идва милионен трансфер!
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Това може да стане факт до дни
Илия Груев вече няма да е помощник на Флориан Кофелд
Българинът си продължава като помощник треньор
Българският наставник Илия Груев официално бе обявен за старши треньор на втородивизионния немски "Дуисбург", съобщи Гонг. 46-годишният Груев за първ...