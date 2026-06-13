Поли Генова става Грозното пате
"Грозното пате", една от най-любимите приказки на децата и техните пораснали родители, оживява като вълшебен мюзикъл в столичния Модерен театър. Чудна...
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"Грозното пате", една от най-любимите приказки на децата и техните пораснали родители, оживява като вълшебен мюзикъл в столичния Модерен театър. Чудна...