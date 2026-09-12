Мария Гроздева носи знамето в Токио /СНИМКИ/
Нашите олимпийци преминаха официално на церемонията
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Нашите олимпийци преминаха официално на церемонията
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Стрелците ни вече не стрелят един по друг, а в мишените и това дава резултати, похвали се председателят на Българския стрелкови съюз Мария Гроздева. "...
Великата ни шампионка в спортната стрелба Мария Гроздева разкри перверзен тип, който използвал нейната самоличност, за да се сдобие със садо-мазо сним...
Мария Гроздева и Юлияна Дончева получиха наградата "Майка на годината" на лъскава церемония в "Бедрум". Приза на двукратната олимпийска шампионка по с...