Нидерландия се тресе, отрязаха много важен енергиен източник
Експлоатацията на полето причинява земетресения
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Експлоатацията на полето причинява земетресения
Все по-голям брой експерти настояват правителството да преразгледа решението си
Жена е била подпалена с факла от хулигани, обявиха от полицията в Грьонинген. Тя е станала жертва по време на сблъсъците между фенове на едноименния м...