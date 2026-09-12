Григоров/Миленков спечели IV кръг на Hyundai Racing Trophy
Екипажът Григор Григоров/Даниел Миленков спечели четвърти кръг на Hyundai Racing Trophy на рали „Сливен" с общо време 02:02:08.1. Второ място зае Хрис...
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Екипажът Григор Григоров/Даниел Миленков спечели четвърти кръг на Hyundai Racing Trophy на рали „Сливен" с общо време 02:02:08.1. Второ място зае Хрис...
Обвиненият за каналджийство Григор Григоров, чиято фирма спечели скандалната обществена поръчка за легален превоз на бежанци, не се яви в Бургаския ок...
Екипажът Григор Григоров/Даниел Миленков спечели трети кръг на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy на рали „Твърдица-Елена". След 11 успешно...
Екипажът Григор Григоров с навигатор Даниел Миленков спечели втори кръг на Hyundai Racing Trophy, част от рали „България" с общо време 01:45:44.3. Вт...
Българската тенис ракета успя да запази позициите си в Топ 30, въпреки че напоследък се представя доста посредствено за неговите стандарти. Той е под...
Зрелищна катастрофа без пострадали прекрати втория манш В Деня на Будителите - 1 ноември, Благоевград бе домакин на петия кръг от Националния шампион...
Пилотът Григор Григоров бе най-бърз в квалификацията в петия кръг на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy. Той завърши с най-добро време от дв...