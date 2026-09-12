Откупилият грифоните оглави комитет "Васил Левски"
София. Председателят на Фондация „Братя Василеви" Васил Василев е избран за председател на Общобългарския комитет „Васил Левски". Това съобщиха от ком...
Следете всички новини, анализи и коментари за Грифони. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Председателят на Фондация „Братя Василеви" Васил Василев е избран за председател на Общобългарския комитет „Васил Левски". Това съобщиха от ком...
София. Той е първият официален вносител на "Пежо" у нас след 1989 г., първият вносител на западни вестници и списания. Той е собственик на първата час...
София. Откупени са още два от грифоните, ограбени от паметника на Васил Левски. Това съобщи председателят на Фондация „Братя Василеви" Васил Василев п...