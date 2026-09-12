АЛДЕ иска ДПС в правителството
България може да се гордее, че има партията като ДПС
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България може да се гордее, че има партията като ДПС
Алиансът на либералите и демократите в Европа започват нова инициатива. Отскоро всеки един гражданин може да стане член на паневропейската партия, без...
София. Президентът на АЛДЕ сър Греъм Уотсън подкрепи безрезервно решението на ДПС да гласува против новия кабинет. "Изцяло подкрепям решението, взето...
Опасно е хората да бъдат разочаровани с нови предсрочни избори; Ще бъде жалко, ако ГЕРБ опре до помощта на националисти, казва Греъм Уотсън Греъм Уот...