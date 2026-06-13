Чиновници в Гърмен учат гръцки език
Обучение по „Общуване на гръцки език" стартира за чиновниците в Гърмен. То е по проект „Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен". Финанс...
Следете всички новини, анализи и коментари за Гръцки Език. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обучение по „Общуване на гръцки език" стартира за чиновниците в Гърмен. То е по проект „Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен". Финанс...