Собственикът на ДСК купува гръцки банки
Унгарската ОТП с интерес към трезори в България, Румъния или Сърбия Унгарската ОТП банк, която е собственик на Банка ДСК, е възможно да придобие няко...
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Унгарската ОТП с интерес към трезори в България, Румъния или Сърбия Унгарската ОТП банк, която е собственик на Банка ДСК, е възможно да придобие няко...
В четирите големи гръцки банки започна оценка на качеството на активите преди предстоящата рекапитализация, съобщи АНА. "Проверката на портфейла на ба...
Спасителен план за Гърция още няма. Това заяви премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Малко Търново по повод кризата в Гърция. „Днес се събират ев...
Взети са мерки, за да няма проблеми за българите, които имат депозити в гръцки банки у нас. Това заяви премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Брюкс...