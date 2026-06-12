Голямата пародия на гражданско общество
Неотдавна ми се наложи да чета предложенията, събирани от една комисия в Народното събрание във връзка с внесен нов закон. С изумление открих съществу...
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Неотдавна ми се наложи да чета предложенията, събирани от една комисия в Народното събрание във връзка с внесен нов закон. С изумление открих съществу...