МП предлага сериозни промени в ГПК
Министерството на правосъдието публикува днес за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК...
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Министерството на правосъдието публикува днес за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК...