Обрат с гражданските договори. 25-процентната отстъпка гори
Кабинетът слага край на прикриването на осигуровки
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Кабинетът слага край на прикриването на осигуровки
Какъв закон искат да влезе в сила
Работодатели и синдикати са портив
И задължения към фирми - доставчици В резултат на оздравителната програма на Театрално – музикален център „Димитър Димов" в Кърджали и добри финансо...