По-евтина "Гражданска отговорност", но само за тези шофьори
"Бонус малус” ще успее да повлияе върху поведението на повечето водачи
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"Бонус малус” ще успее да повлияе върху поведението на повечето водачи
За едни ще стане по-евтина
Отделни компании обаче вече разполагат със свои и на база поведението на шофьора на пътя калкулират цената
Въвеждането на системата "бонус-малус" се отлага с няколко месеца
Прокуратурата повдигна обвинение на банда специализирала се в производството и продажбата на фалшиви стикери за застраховка "Гражданска отговорност" и...
Парламентът ще проведе своето извънредно заседание днес. Проектът на Кодекс за застраховането, внесен от Министерския съвет, ще бъде разгледан от наро...