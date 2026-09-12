Одобрено. Идва чакана промяна с Гражданска отговорност
Коя система активира служебният кабинет
Следете всички новини, анализи и коментари за Гражданска. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Коя система активира служебният кабинет
Лидерът на ГЕРБ бесен
Решават кой ще изпраща уведомителните писма за дерегистрация на автомобилите Близо 350 хил. автомобила без задължителната застраховка "Гражданска отг...
При четири катастрофи цената на застраховката скача със 150% Базовите цени на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" за леки коли варира...
София. С 10% ще скочи задължителната застраховка "Гражданската отговорност"от Нова година, прогнозират от бранша. До момента за автомобил среден клас...