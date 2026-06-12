Грашнов награден посмъртно от "Левски"
"Левски" почете бившия клубен президент Владимир Грашнов. Той получи посмъртно награда за цялостен принос към изграждането и развитието на клуба. Нагр...
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"Левски" почете бившия клубен президент Владимир Грашнов. Той получи посмъртно награда за цялостен принос към изграждането и развитието на клуба. Нагр...