Двама прокурори с отвод по делото "Гранити"
Двама прокурори си направиха внезапно отвод по скандалния процес "Гранити", който трябваше да тръгне отначало в Бургаския окръжен съд. От делото се от...
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Двама прокурори си направиха внезапно отвод по скандалния процес "Гранити", който трябваше да тръгне отначало в Бургаския окръжен съд. От делото се от...
Адвокатите на осъдените Колев и Петров ще се жалват в Страсбург С две осъдителни присъди и три оправдателни приключи на първа инстанция историческият...
Бургас. Нови скандални факти бяха разкрити в Бургаския окръжен съд около отвличането и разстрела на бизнесмена Стоян Стоянов. Босът на "Гранити" е би...