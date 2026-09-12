Важно за шофьорите от Нова година. Подробности за границата с Гърция
Ще спират коли в зона до 30 км от границата на случаен принцип
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Ще спират коли в зона до 30 км от границата на случаен принцип
Не е добра идея да се вдига телена ограда между две страни, които са част от Европейския съюз. Не съм говорила с военния министър Николай Ненчев на та...
Оградата по границата ни с Турция на територията на Хасковска област ще е готова изцяло на пролет. Това съобщи областният управител на Хасковска облас...
След над 15 часа чакане край ГКПП – Кулата – Промахон на българо-гръцката граница тираджии поеха към и от южната ни съседка. Рано сутринта в петък зап...
Република Македония започва изграждането на втора ограда по границата с Гърция с цел да се постигне тотален контрол на мигрантската вълна, съобщи воен...