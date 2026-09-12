Болидите на Мерцедес взеха първата тренировка
Хамилтън даде най-добро време в Унгария
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Хамилтън даде най-добро време в Унгария
Състезанието ще е без публика
Британецът изненада фаворита Верстапен и го изпревари накрая
Пилотът на Мерцедес бе недостижим в първата тренировка на Хунгароринг
Будапеща. Люис Хамилтън стана единственият действащ пилот във Ф1 с 4 победи на една писта. Британецът смаза конкуренцията в Гран При на Унгария. На пи...