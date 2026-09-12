Расте интересът към грамофонните плочи, експерти казаха тайната
Този уикенд в Дома на киното в София базар за плочи събра почитатели на музиката, които търсят звук, различен от дигиталния
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Този уикенд в Дома на киното в София базар за плочи събра почитатели на музиката, които търсят звук, различен от дигиталния
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