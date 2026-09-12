Обявявиха нови защитени територии у нас
Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде заповеди
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Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде заповеди
Областният управител на Видин Албена Георгиева пожела успех на новоизбраните кметове и общински съветници
Грамада. Бедствено положение е обявено в Община Грамада, Николай Гергов, кмет на община Видин, предаде "Фокус". Той обясни, че основната причина е ли...
Варна. Голямо метално сърце ще събира грамадата от камъни, която е пред входа на община Варна от миналата пролет. Тя беше натрупана в памет на самозап...
Варна. Натрупаната грамада от камъни в памет на самозапалилия се Пламен Горанов, която стои вече повече от година пред сградата на общината в морската...
Благоевград. Експертна група от проектанти, пътни инженери и специалисти от община Благоевград разискваха проекта за изграждане на подлез за квартал „...