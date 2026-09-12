Екшън заради скоба! Шофьор нападна Градска мобилност
Не е имало никакво плащане за паркирания автомобил
Следете всички новини, анализи и коментари за Градска Мобилност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не е имало никакво плащане за паркирания автомобил
Столицата в топ 6
Четири нови трамвая ще бъдат купени със спестени средства по ОП "Околна среда"
Градският транспорт ще се движат до около 22 ч., а крайградския – до около 22:30 ч.
Кърджали изработи план, чрез който транспортът в града да стане екологичен и устойчив. Той ще обхване промени, свързани с автомобилния трафик, паркира...