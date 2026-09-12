Златна Стилияна. Изправи България на крака
Спечели поредно злато и сребро
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Спечели поредно злато и сребро
Ерика Зафирова, златната медалистка от олимпийските игри в Токио с ансамбъла, изненада всички
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Спечели безапелационно първото място в Будапеща
Ева Брезалиева с много силно представяне
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Благодаря за подкрепата, написа Владинова
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