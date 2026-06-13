Отново километрична опашка на ГКПП "Кулата"
Отново се образува километрична опашка от тирове на ГКПП "Кулата". По думите на шофьорите, които чакат опашката отново е на път да стигне 20 километра...
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Отново се образува километрична опашка от тирове на ГКПП "Кулата". По думите на шофьорите, които чакат опашката отново е на път да стигне 20 километра...